Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Семьдесят шестое мирное лето. Орел готовится ко Дню города. Мы расскажем Вам что ждет жителей и гостей?

- Помощь орловской медицине. В медицинской библиотеке заработает Общественная приемная.



- В рядах полицейских прибыло. В Орловском Юридическом институте вручали дипломы выпускникам 2019 года.

- Шанс на исполнение мечты. У молодых, амбициозных и активных еще есть возможность заявить о себе.

- Большой подарок спортивным школам.

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Вести-Орёл

29 июля 2019 года







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