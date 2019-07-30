Новости версия для печати Приём заявок на участие в региональном конкурсе «Молодые кадры Орловщины» завершается Конкурс - это возможность осуществить интересные проекты и замыслы. Участники конкурса смогут пройти групповое обучение в мини-командах, разработать индивидуальный или групповой проект и осуществить его. С одним из конкурсантов познакомилась наш корреспондент.



Орловский журналист Александр Трубин, принимает участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» впервые. Работу над проектом «Зеленая линия - путь к сердцу Орловщины» он начал полгода назад, свою идею Александр хочет воплотить в жизнь благодаря возможностям, которые предоставляет конкурс.



Александр Трубин, журналист, участник регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»: «Проект «Зеленая линия» нацелен на формирование туристических пеших и веломаршрутов, где каждый человек без гида сможет получать информацию о том или ином историческом объекте».

Разработаны специализированные маршруты не только по Орлу, но и, например, по Болхову, где, как говорит Александр, просто необходимо развивать туристическое направление. Финансовых затрат, считает автор проекта «Зеленая линия», потребуется не так много.



Александр Трубин журналист, участник регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»: «Для минимальной реализации проекта больших денег не требуется. Требуется зеленая краска и сайт, на котором будут размещены аудиозаписи, рассказывающие о различных исторических объектах, исторических личностях, исторических событиях, происшедших на том или ином месте».

Для участия в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» нужно пройти электронную регистрацию, заполнить регистрационную форму и анкету, до конца месяца еще остается несколько дней, можно успеть. Всех, кто примет участие в этом конкурсе, ждет погружение в проблематику региона, много групповых и индивидуальных занятий, интересные идеи, которые можно будет воплотить на благо родного края. Что касается Александра Трубина, он, конечно, очень хочет, чтобы его проект победил, но считает, что молодые кадры представили несколько очень интересных идей и готов присоединиться к тому, что делают другие.



Александр Трубин, журналист, участник регионального конкурса «Молодые кадры Орловщины»: «Я готов сотрудничать со всеми людьми, которые принимают участие в этом конкурсе, я знаю, что их много, у них есть интересные проекты, и готов помогать в их реализации. Есть мои коллеги, есть друзья, которых я позвал в этот конкурс, и они тоже представили свои проекты, мы, можно сказать, будем работать в команде».

Первого августа в универсальной фундаментальной библиотеке, с участниками первого этапа конкурса встретятся губернатор области, члены комиссии конкурса, и представители Высшей школы государственного управления РАНХиГС при президенте Российской Федерации, для того чтобы бы обсудить представленные идеи и наметить общий план работы.









Эва Стасюлевич

30 июля 2019 года







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