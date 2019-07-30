Новости версия для печати Орловских подростков познакомят с законом В области проходит акция «Подросток под защитой закона». Прокуроры вышли в лагеря.



В загородных лагерях завершается третья смена. В «Ветерке» уже отдохнули более 600 мальчишек и девчонок. Каждый день для ребят проводят спортивные, развлекательные и познавательные мероприятия. Так подростки стали участниками необычной интеллектуальной игры. Ребят ожидали и серьезные и шуточные конкурсы, направленные на знание прав человека. Они пытались аргументировать и отстаивать свою точку зрения, учились работать с уголовным и административным кодексами. Участники команд были вознаграждены главным правовым документом нашего государства - Конституцией Российской Федерации.



Елена Белогурова, помощник прокурора Железнодорожного района г. Орла: «Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи. В истекшем периоде 2019 года прокуратурой выявлено 154 нарушения закона в рассматриваемой сфере. В настоящее время на территории Орловской области проходит акция «Подросток под защитой закона», в связи с чем прокуратурой района организованы мероприятия по правовому просвещению среди несовершеннолетних и их родителей».





Татьяна Тимохина

30 июля 2019 года







На главную страницу





