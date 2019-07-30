Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Если ты смелый и умелый – «Молодые кадры» тебя зовут!

Мы пообщались с одним из участников конкурса и узнали, как подать заявку. Время еще есть.



- В игровой форме - о порядке и ответственности. В регионе продолжается акция «Подросток под защитой закона». Куда на этот раз заглянули правоохранители?



- «Зарядка со звездой», фестивали единоборств и уличной культуры. Чем ещё удивит Орел в День города?



- Прогулка с пользой. Сегодня «прогульщики» назначили встречу в сквере Гуртьева.



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Вести-Орёл

30 июля 2019 года







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