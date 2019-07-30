Росгвардейцы предотвратили кражу вещей из магазина

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вторник
30.07.2019
17:11:21
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Росгвардейцы предотвратили кражу вещей из магазинаСотрудники ведомства выезжали по сигналу «тревожной кнопки».
Так, в одном из крупных гипермаркетах Орла 30-летняя орловчанка совершила хищение женской одежды и была задержана росгвардейцами на месте происшествия. В сетевом магазине молодежной одежды за аналогичную кражу был задержан 19-летний орловец. Молодой человек сорвал защитные магнитные бирки с изделий и попытался скрыться с несколькими неоплаченными предметами мужского гардероба. Оперативно прибывшие росгвардейцы задержали злоумышленника, вернув работникам магазина похищенные товары. Оба правонарушителя ранее привлекались к уголовной и административной ответственности. В настоящее время данные граждане переданы сотрудникам полиции.
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