В Мценске нашли подозреваемого в убийстве пенсионера

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вторник
30.07.2019
17:10:02
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В Мценске нашли подозреваемого в убийстве пенсионераСообщение о пропаже поступило неделю назад.
Подозреваемого в совершенном преступлении удалось задержать по «горячим следам». Им оказался 27-летний житель Мценского района Орловской области. По версии следствия, 13 июля 2019 года между жителями села Тельчье Мценского района произошел словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему множественные удары деревянным бруском и деревянной тростью в область головы и туловища, в результате чего последний скончался на месте преступления. С целью скрыть следы преступления подозреваемый сжег труп потерпевшего. В настоящее время проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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