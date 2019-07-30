Новости версия для печати Прием заявок на конкурс «Молодые кадры Орловщины» решили продлить Есть время подумать до 7 августа.



Решение о продлении приема заявок было принято огркомитетом проекта по просьбе участников, которые они высказывали в социальных сетях.



Второй региональный конкурс «Молодые кадры Орловщины» проводится с 8 июля по 15 ноября текущего года. В настоящее время подано более 300 заявок. Напомним, что «Молодые кадры Орловщины» - региональное продолжение президентского конкурса «Лидеры России». Его инициатором является Губернатор Орловской области Андрей Клычков. Главная цель конкурса − формирование кадрового потенциала региона с учетом интересов государства и бизнеса, а также помощь в реализации общественно значимых инициатив.





Анастасия Дорохова

30 июля 2019 года







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