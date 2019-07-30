Новости версия для печати В Орле маленького ребенка изъяли из семьи Причина – антисанитарные условия содержания.



По сообщению прокуратуры Железнодорожного района г.Орла, в ходе посещения семьи, которая уже состоит на учете в органах профилактики, установлено, что малолетний ребенок находится в условиях, представляющих опасность для жизни и здоровья - в квартире отсутствуют продукты питания для ребенка, жилье находится в антисанитарном состоянии. Мать ребенка на момент проведения рейда находилась в состоянии алкогольного опьянения.



Из-за опасения за жизнь маленького ребенка он был изъят из семьи и направлен в НКМЦ им. З.И. Круглой с целью обследования состояния здоровья. В дальнейшем ребенок будет направлен в КУЗ Орловской области «Специализированный дом ребенка».





Анастасия Дорохова

30 июля 2019 года







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