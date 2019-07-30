Новости версия для печати В Урицком районе состоялся традиционный молодежный спортивно-туристический слет Турслет, который прошел в селе Сеножатное в минувшие выходные, был посвящен 76-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков. Его организатор и идейный вдохновитель заместитель председателя Орловского облсовета Сергей Потемкин.



Это уже 14-й по счету спортивно-туристический слет. В этом году в нем приняли участие 13 команд. Некоторые команды представляют собой сборные районов - Шаблыкинского, Сосковского, Урицкого. В этот раз, кстати, из Урицкого района было больше всего команд. Другие участники объединяются по профессиональному признаку. Так, например, поступили молодые педагоги и главы сельских поселений, образовав свои коллективы. Который год подряд принимает участие в слете и команда из Богдановского дома-интерната.



Бессменный организатор слета Сергей Потемкин и сам всегда принимает в нем участие. Гордится, что многие команды на протяжении последних лет стали постоянными, сплотились, многие приезжают сюда дружными коллективами, знакомятся, случается так, что слет оказывается тем самым местом, где люди встречаются и остаются вместе.



Сергей Потемкин, заместитель председателя Орловского облсовета: «С каждым годом команды все прибывают и прибывают, а самое радостное то, что у нас есть семейные пары, у которых родились дети. У нас есть девушка из Сосково, фотокор, она недавно родила, ребенку уже два с половиной месяца, мы за нее волновались и это для нас огромная радость».

Это, кстати, уже десятый ребенок, который родился у пар, познакомившихся здесь. Именно так, по-семейному, с хорошими традициями, спортивными соревнованиями и песенными конкурсами и проходит слет. В этом году играли в футбол, стреляли из пневматической винтовки, старались быть самыми меткими в дартсе, брали полосу препятствий, участвовали в конкурсе биваков.



А сразу после открытия слета его участники отправились в деревню Слободка Богдановского сельского поселения, чтобы навестить ветерана, участника Великой Отечественной войны Владимира Ивановича Ершова и поздравить его с днем рождения. Он один из трех ныне живущих в Урицком районе ветеранов войны.



Впервые в этом году в слете приняла участие сборная, орловско-московская, команда «Дружеское плечо» поисково-спасательного движения Лиза Алерт. Они не только соревновались наравне со всеми, но и проводили просветительскую работу, рассказывая детям о том, как вести себя, если заблудился в лесу или попал в ЧП.



Соревнования в Сеножатном проходили два дня, лучших выявили не только в командных испытаниях, но и в личных зачетах. Награды получили в номинациях «Лучший музыкальный дебют», «Душа слета», «Лучший друг слета» и других. А победителем в этом году стала команда «Орел-Атеми».









Эва Стасюлевич

30 июля 2019 года







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