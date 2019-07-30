ГЛОНАСС поможет спасти пчел

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вторник
30.07.2019
17:10:33
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ГЛОНАСС поможет спасти пчелУ орловской фирмы есть решение.
Предлагается создать платформу на основе геоинформационных карт, которая поможет выстроить взаимовыгодные отношения между аграриями и пчеловодами. Первые смогут загружать предупреждения об обработке полей заблаговременно в геоинформационную систему, а вторые - получать оперативные оповещения о том, где и когда эти обработки будут проводиться.
Как пишет пресс-служба областной администрации, электронная карта позволит определить, есть ли угроза для насекомых – пчелы собирают нектар в радиусе 5 километров от пасеки. Кроме этого, сервис предполагает взаимовыгодный обмен информацией о структуре посевов агропредприятия – пчеловоды смогут увидеть, где посажены медоносы, и спланировать перемещение передвижных пасек.
Напомним, этим летом в ряде регионов страны произошло сразу несколько случаев массовой гибели пчел из-за неграмотного использования пестицидов аграрными предприятиями. В Орловской области в связи с этим возбудили уголовное дело.
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