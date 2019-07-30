Новости версия для печати Два городских перевозчика находятся под угрозой расторжения контракта Были рассмотрены жалобы жителей в социальных сетях.



Речь идет о маршрутах №2 «ул. Планерная — ул. Гайдара» и №23 «ул. Силикатная — ТМК ГРИНН». Данные системы ГЛОНАСС показали, что в некоторые дни автобусы двух перевозчиков вообще не выезжали на маршрут. Причины несоблюдения графиков выясняются.



По информации пресс-службы городской администрации, в связи с результатами проверки в отношении перевозчиков составлены предписания. В них, в частности, указано, что повторное уклонение от исполнения обязательств по транспортным перевозкам населения повлечет за собой расторжение муниципального контракта.





Анастасия Дорохова

30 июля 2019 года







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