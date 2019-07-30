Новости версия для печати Все дома Заводского района и часть Советского временно останутся без холодной воды Ее отключат 7 августа ровно на сутки.



«Орелводоканал» будет производить ремонтные работы на магистральном водоводе в поселке Знаменка, в связи с чем будет временно отключено водоснабжение абонентов Заводского (кроме п. Лужки) и части Советского районов, поселка Знаменка.



Василий Иванов, генеральный директор МПП ВКХ «Орелводоканал»: «Этот водовод полностью выполнен из стали, поэтому мы и просим остановку на 24 часа, потому что объем работ достаточно большой».

Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта г. Орла Евгений Гришин, в зоне отключения находится 19 школ, 47 детских садов, 16 медицинских учреждений.



На время отключения «Орелводоканал» будет обеспечивать подвоз воды по 33 адресам:



1. ул. Планерная, 65

2. ул. Комсомольская, 392

3. ул. Автогрейдерная, 5

4. ул. Комсомольская, 340

5. ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 8

6. ул. Комсомольская, 255

7. ул. Комсомольская, 256

8. ул. Черепичная, 12

9. Цветочный проезд, 4а

10. ул. Комсомольская, 189

11. ул. Достоевского, 11

12. ул. Спивака, 68

13. бульвар Молодежи, 6

14. ул. Спивака, 16

15. ул. Садово-Пушкарная, 73

16. ул. Чапаева, 34а

17. ул. Комсомольская, 106

18. проезд Связистов, 1

19. ул. Маяковского, 62

20. ул. Черкасская, 74

21. ул. Городская, 45а

22. ул. Фридриха Энгельса, 34

23. ул. Комсомольская, 44

24. ул. Трудовых резервов, 36

25. ул. Генерала Жадова, 19

26. ул. Полесская, 47

27. ул. Тургенева, 37

28. ул. Сурена Шаумяна, 26

29. ул. Лескова, 36

30. ул. Цветаева, 3

31. ул. Матвеева, 3

32. ул. Приборостроительная, 46

33. пгт. Знаменка, ул. Ленина, 7.





Юлия Опанасюк

30 июля 2019 года







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