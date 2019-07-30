Все дома Заводского района и часть Советского временно останутся без холодной воды

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вторник
30.07.2019
17:09:56
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Все дома Заводского района и часть Советского временно останутся без холодной водыЕе отключат 7 августа ровно на сутки.
«Орелводоканал» будет производить ремонтные работы на магистральном водоводе в поселке Знаменка, в связи с чем будет временно отключено водоснабжение абонентов Заводского (кроме п. Лужки) и части Советского районов, поселка Знаменка.
Как сообщил начальник управления городского хозяйства и транспорта г. Орла Евгений Гришин, в зоне отключения находится 19 школ, 47 детских садов, 16 медицинских учреждений.
На время отключения «Орелводоканал» будет обеспечивать подвоз воды по 33 адресам:
1. ул. Планерная, 65
2. ул. Комсомольская, 392
3. ул. Автогрейдерная, 5
4. ул. Комсомольская, 340
5. ул. 5-й Орловской стрелковой дивизии, 8
6. ул. Комсомольская, 255
7. ул. Комсомольская, 256
8. ул. Черепичная, 12
9. Цветочный проезд, 4а
10. ул. Комсомольская, 189
11. ул. Достоевского, 11
12. ул. Спивака, 68
13. бульвар Молодежи, 6
14. ул. Спивака, 16
15. ул. Садово-Пушкарная, 73
16. ул. Чапаева, 34а
17. ул. Комсомольская, 106
18. проезд Связистов, 1
19. ул. Маяковского, 62
20. ул. Черкасская, 74
21. ул. Городская, 45а
22. ул. Фридриха Энгельса, 34
23. ул. Комсомольская, 44
24. ул. Трудовых резервов, 36
25. ул. Генерала Жадова, 19
26. ул. Полесская, 47
27. ул. Тургенева, 37
28. ул. Сурена Шаумяна, 26
29. ул. Лескова, 36
30. ул. Цветаева, 3
31. ул. Матвеева, 3
32. ул. Приборостроительная, 46
33. пгт. Знаменка, ул. Ленина, 7.
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