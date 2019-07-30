Новости версия для печати В Орле планируют отремонтировать участок улицы 60 лет Октября Об этом говорили сегодня на совещании в администрации города.



Проведение работ на участке от Герценского моста до улицы Горького стало возможным благодаря дополнительным средствам, которые были выделены правительством области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Мэр города Василий Новиков подчеркнул, что затягивать с проектно-сметной документацией не стоит, чтобы сделать работы до наступления холодов.





Юлия Опанасюк

30 июля 2019 года







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