Новости версия для печати Актёр ОГАТ им. Тургенева Пётр Воробьёв стал обладателем театральной премии Народный артист России Петр Воробьев удостоен премии в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Михаила Чехова в спектакле «Ничего, что я Чехов?» Московского театра «Модерн» в постановке Юрия Грымова.



Артист служит в старейшем театре Орла уже 45 лет и задействован в центральных ролях в спектаклях классического и современного репертуара. Премьера постановки, за которую ему присуждена премия, пройдет на сцене московского театра «Модерн».





Надежда Невматулина

31 июля 2019 года







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