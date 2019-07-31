Новости версия для печати Сделки с жильем для орловцев упрощаются С сегодняшнего дня подписывать договоры по общей долевой собственности можно без удостоверения нотариуса. До настоящего момента, если правами на собственность обладали сразу несколько человек, все сделки подлежали нотариальному заверению.



Теперь же достаточно иметь на руках соглашение, подписанное всеми долевыми собственниками. Получать удостоверение нотариуса можно в добровольном порядке. Те же правила распространяются и на ипотечные сделки, но не во всех случаях. Елена Терентьева, замначальника отдела управления Росреестра по Орловской области: «Сделки по отчуждению или договоры по ипотеке долей в праве долевой собственности на недвижимое имущество подлежат обязательному нотариальному удостоверению. Нововведение позволит сократить время и затраты при некоторых сделках с долями в квартирах. Также реформа позволит участникам общедолевой собственности сократить временные и финансовые затраты при отчуждении и ипотеке имущества».





Надежда Невматулина

31 июля 2019 года







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