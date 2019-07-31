Новости версия для печати Научный сотрудник орловского музея Тургенева Антон Бушунов принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший гид России» Конкурс «Лучший гид России» проводится Русским географическим обществом.



Антон Бушунов окончил филологический факультет Орловского госуниверситета. Пишет стихи, публиковался в орловской периодике, автор нескольких сборников. Помимо музейной работы, играет в театральной студии «Ювента». Конкурс «Лучший гид России» проводится Русским географическим обществом второй год. За это время жюри отсмотрело более 1300 авторских видеоэкскурсий. Итоги конкурса этого года подведут в сентябре. Лучшие гиды станут героями цикла документальных фильмов и получат денежные призы.





Надежда Невматулина

31 июля 2019 года







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