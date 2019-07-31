|
среда
31.07.2019
9:16:11
|
|
Научный сотрудник орловского музея Тургенева Антон Бушунов принимает участие во Всероссийском конкурсе «Лучший гид России»Конкурс «Лучший гид России» проводится Русским географическим обществом.
Антон Бушунов окончил филологический факультет Орловского госуниверситета. Пишет стихи, публиковался в орловской периодике, автор нескольких сборников. Помимо музейной работы, играет в театральной студии «Ювента».
Конкурс «Лучший гид России» проводится Русским географическим обществом второй год. За это время жюри отсмотрело более 1300 авторских видеоэкскурсий. Итоги конкурса этого года подведут в сентябре. Лучшие гиды станут героями цикла документальных фильмов и получат денежные призы.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта