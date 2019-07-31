Новости версия для печати В Глазуновке испортили плодородный слой почвы Нарушителей наказали штрафом в размере 70 тысяч рублей.



Нарушения были обнаружен при проведении плановой проверки на территории Отрадинского сельского поселения Глазуновского района Орловской области, на площади 70,9 га. Установлено, что фирма проводила земляные работы по демонтажу трубы на указанных земельных участках с нарушением норм действующего законодательства. В настоящее время обществом приняты меры по восстановлению нарушенных земельных участков и введению их в сельскохозяйственный оборот.





Анастасия Дорохова

31 июля 2019 года







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