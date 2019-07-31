Новости версия для печати Орловский кинолог выиграл всероссийские соревнования по многоборью Награда досталась сотруднику регионального УФСИН в командном зачете.



На протяжении трех дней 74 кинолога со служебными собаками со всех министерств и ведомств, отобранные в сборные команды со всей страны, состязались каждый в четырех упражнениях по трем дисциплинам.



В состав сборной УФСИН России входил старший инструктор-кинолог кинологического отделения отдела охраны ИК-5 УФСИН России по Орловской области старший прапорщик внутренней службы Павел Свиридов вместе со служебной собакой Жаклин.



Кроме золота в командном зачете орловец стал третьим в упражнении «обыск местности».





Анастасия Дорохова

31 июля 2019 года







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