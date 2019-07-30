Новости версия для печати В музей - бесплатно 5 августа жители и гости города Орла смогут бесплатно посетить государственные музеи.



5 августа до 21:00 будет продлен график работы и организовано бесплатное посещение следующих государственных музеев в Орле: Как сообщает информационный портал Орловской области, в рамках празднования 76-ой годовщины освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиковдобудет продлен график работы и организовано бесплатное посещение следующих государственных музеев в Орле: - Военно-исторический музей, филиал Орловского краеведческого музея (ул. Нормандия-Неман, 1); - Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева с филиалами; - Музей И.С. Тургенева (ул. Тургенева, 11), - Музей писателей-орловцев (ул. Тургенева, 13), - Музей И. А. Бунина (Георгиевский пер., 1), - Дом Т. Н. Грановского (ул. 7 Ноября, 24), в котором также можно ознакомиться с экспозицией, посвященной жизни и творчеству Н. С. Лескова; - Орловский музей изобразительных искусств (ул. Октябрьская, д. 29).





Орловское Информбюро

30 июля 2019 года







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