В музей - бесплатно

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вторник
30.07.2019
23:26:35
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В музей - бесплатно5 августа жители и гости города Орла смогут бесплатно посетить государственные музеи.
Как сообщает информационный портал Орловской области, в рамках празднования 76-ой годовщины освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков 5 августа до 21:00 будет продлен график работы и организовано бесплатное посещение следующих государственных музеев в Орле:
- Военно-исторический музей, филиал Орловского краеведческого музея (ул. Нормандия-Неман, 1);
- Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева с филиалами;
- Музей И.С. Тургенева (ул. Тургенева, 11),
- Музей писателей-орловцев (ул. Тургенева, 13),
- Музей И. А. Бунина (Георгиевский пер., 1),
- Дом Т. Н. Грановского (ул. 7 Ноября, 24), в котором также можно ознакомиться с экспозицией, посвященной жизни и творчеству Н. С. Лескова;
- Орловский музей изобразительных искусств (ул. Октябрьская, д. 29).
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