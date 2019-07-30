Новости версия для печати

Коротко о главном

- Без еды и материнского тепла. Прокуратура изъяла годовалую малышку из орловской семьи. Где сейчас ребенок и как себя чувствует?





- Цифровые технологии на защите пчёл. Резидент орловского кластера ГЛОНАСС предлагает составить электронную карту.



- В Орле зафиксировано два случая, когда люди заболели после укуса клещей.



- Остановка лицензии по требованию пассажиров. Два орловских перевозчика рискуют потерять свои маршруты.



- Вечер в музее. Их работа в День города будет продлена.