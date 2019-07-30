Новости версия для печати Состояние девочки, которую забрали из семьи в Дом ребенка, удовлетворительное Прокуратура Железнодорожного района города Орла и органы опеки изъяли из семьи малышку, которой, по мнению проверяющих, угрожала опасность. Где сейчас находится ребенок? Как себя чувствует? И вернется ли домой? Мы провели свое расследование.



«Ребенок в опасных для жизни условиях» - с такой формулировкой сотрудники прокуратуры совместно с комиссией по делам несовершеннолетних изъяли ребенка из семьи. Визит не был неожиданным. Родители девочки уже больше года состоят на учете в органах профилактики. Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области: «Отсутствовали полностью продукты питания - именно для малолетнего ребенка. Жилье находилось в антисанитарном состоянии, мать на момент прихода проверяющих находилась в состоянии алкогольного опьянения». Малышку отвезли в больницу на обследование. Девочка оказалась крепкой и здоровой, и через короткое время ее уже приняли в новую семью - Орловского дома ребенка. Елена Минакова, заместитель главного врача КУЗ Орловской области «Специализированный дом ребенка»: «В настоящий момент состояние девочки не вызывает опасений, состояние ее достаточно удовлетворительное, стабильное. Проблемы есть, конечно, с питанием, с поведением ребенка, но это естественно в период адаптации к чужому коллективу, к чужим взрослым и вообще к другой обстановке. И понятно, что ребенок не из идеальных условий поступил». Как рассказывают сотрудники Дома ребенка, в последнее время становится больше детей из семей социального риска. Только на прошлой неделе было выявлено семь случаев безответственного отношения родителей к собственным детям. Эти малыши также нашли заботу в Доме ребенка. А в отношении матери из Железнодорожного района будет поставлен вопрос о лишении ее родительских прав и привлечении к ответственности.









Всеволод Трифонов

30 июля 2019 года







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