Новости версия для печати За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 24 ДТП В двух авариях три человека получили телесные повреждения.



В поселке Колпна автомобиль «ВАЗ 21150» при движении в районе дома № 9 по улице Торговой столкнулся с автомобилем «ГАЗ-274711» и позже наехал на «Шевроле Lanos». В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» получил телесные повреждения.





30 июля в 22:30 водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ-5320» с прицепом «ГКБ-8350», двигался по автодороге Орел – Тамбов – Новодмитровка и в районе 18 км на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101», который двигался по главной дороге. В результате ДТП водители получили телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлены в Орловскую областную больницу, после осмотра госпитализированы.





Орловское Информбюро

31 июля 2019 года







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