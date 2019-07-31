За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 24 ДТП

|
среда
31.07.2019
13:19:05
|
|
За прошедшие сутки в Орловской области зарегистрировано 24 ДТПВ двух авариях три человека получили телесные повреждения.
В поселке Колпна автомобиль «ВАЗ 21150» при движении в районе дома № 9 по улице Торговой столкнулся с автомобилем «ГАЗ-274711» и позже наехал на «Шевроле Lanos». В результате ДТП водитель автомобиля «ГАЗ» получил телесные повреждения.
30 июля в 22:30 водитель, управляя автомобилем «КАМАЗ-5320» с прицепом «ГКБ-8350», двигался по автодороге Орел – Тамбов – Новодмитровка и в районе 18 км на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21101», который двигался по главной дороге. В результате ДТП водители получили телесные повреждения, с места ДТП бригадой скорой медицинской помощи доставлены в Орловскую областную больницу, после осмотра госпитализированы.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта