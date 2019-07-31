Новости версия для печати Продавца фруктов выдворили из Ливен за нарушение закона Он работал без документов и в неположенном месте.



По информации газеты «Уездный город», миграционная карта у мужчины имелась, но работал с нарушением сразу нескольких российских законов. В суде нарушитель вину в совершении административного правонарушения признал. Его подвергли административному штрафу в размере 2000 рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации. Мужчину поместили в Центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Орловской области до выдворения его в свою страну.





Анастасия Дорохова

31 июля 2019 года







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