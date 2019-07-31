Новости версия для печати В Орловской области началась приемка образовательных учреждений к новому учебному году Проверяют пожарные сигнализации, состояние средств пожаротушений, пути эвакуации.



По информации пресс-службы регионального МЧС, большое внимание уделяется готовности персонала детских садов, школ, среднеспециальных учебных заведений к действиям в случае пожара. На данный момент проверено уже 35 школ, 17 детских садов и 5 учреждений дополнительного образования в Урицком, Свердловском и Сосковском районах Орловской области приняты, нарушений не зафиксировано. С 6 августа приёмки начнутся в городе Орле. Отмечается, что противопожарное состояние образовательных учреждений находится на постоянном контроле и будет отслеживаться на протяжении всего учебного год.





Анастасия Дорохова

31 июля 2019 года







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