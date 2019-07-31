Новости версия для печати В Мценском районе раскрыли кражу ноутбука Похитителем оказался знакомый потерпевшей.



Сотрудники полиции установили, что перед преступлением у женщины дома собиралась компания, ее участники употребляли алкоголь. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 21-летнего гражданина, укравшего у местной жительницы ноутбук. Молодой человек тоже отдыхал в данной компании. Когда все разошлись, он вернулся и проник в жилище. Его добычей стал ноутбук, документы на него и упаковочная коробка. Злоумышленник в последующем собирался сбыть краденое устройство. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.





Анастасия Дорохова

31 июля 2019 года







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