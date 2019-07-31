Новости версия для печати На Светлой Жизни вновь запретили купаться Очередной «водный рейд» провел региональный Роспотребнадзор.



Кроме озера Светлая Жизнь, в числе водоемов, где запретили купания оказались пруд Адриабуж, пруды в деревнях Разбегаевка и Ждимир, а также река Ока в районе городского парка в Орле.



Владельцам, ответственным за эксплуатацию пляжей на этих водоемах,

направлены предписания Управления Роспотребнадзора по Орловской области о запрете купания. Отметим также, что кроме запретов купания, региональный Роспотребнадзор выдал 27 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии зон рекреации требованиям санитарных правил. С полным списком можно ознакомиться здесь.





Анастасия Дорохова

31 июля 2019 года







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