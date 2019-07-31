Новости версия для печати Ливенцы используют заявления в органы опеки не по назначению Некоторые горожане жалуются ради сведения счетов с соседями или бывшими супругами.



По информации газеты «Уездный город», за 6 месяцев 2019 года в отдел опеки и попечительства городской администрации поступило 19 сообщения о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Из них подтвердились только 5. Эти семьи поставлены на учет в службах системы профилактики. Остальные вызовы, по информации издания, – это межличностные конфликты, бытовые ссоры соседей, родственников и родителей ребенка.





Анастасия Дорохова

31 июля 2019 года







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