Новости версия для печати Орловские росгвардейцы задержали подозрительного покупателя Он оказался в региональном розыске.



По информации пресс-службы ведомства, сигнал «тревога» поступил сегодня ночью из крупного торгового центра, расположенного на ул. Михайлицына. Один из посетителей вызвал подозрение у работников гипермаркета нестандартным поведением. Молодой человек длительное время находился в торговом зале, после чего совершил попытку пройти через кассовую зону с неоплаченной продуктовой корзиной. Росгвардейцы задержали нарушителя порядка и изъяли похищенные товары. Как выяснилось, 29-летний орловец неоднократно предпринимал аналогичные «походы» за продуктами и за это был объявлен в региональный розыск. Подозреваемый уже передан сотрудникам полиции. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

31 июля 2019 года







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