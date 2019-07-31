Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Детям - о правах и обязанностях. В регионе проходит акция «Подросток под защитой законы». Наша съемочная группа побывала на занятиях.



- Отмечен за беззаветное служение Мельпомене: орловский актёр Пётр Воробьёв удостоен театральной премии известного московского издания.



- Продать и купить будет проще: сегодня вступили в силу изменения в закон о сделках с жильём.



- До 7 августа включительно: срок подачи заявок на участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» продлили.



- Туристические маршруты: мы прошлись заветными тропами и готовы поделиться впечатлениями.



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Вести-Орёл

31 июля 2019 года







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