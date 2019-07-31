В Орле временно изменили маршрут движения четырех автобусов

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среда
31.07.2019
13:18:28
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В Орле временно изменили маршрут движения четырех автобусовПричина – капитальный ремонт газопроводов.
Как сообщает сайт городской администрации, речь идет о маршрутах регулярных перевозок №1 «Станция Лужки — ул. Часовая», №22 «Школа №50 — станция Лужки», №39 «Микрорайон Ботаника — Госуниверситет УНПК», №59 «Станция Лужки — микрорайон Зареченский». На время капитального ремонта газопроводов среднего и низкого давления (с 1 августа по 30 сентября) на ул. Гагарина (на участке от ул. 1-й Посадской до пер. Воскресенского) и на пер. Воскресенском (на участке от ул. Комсомольской до ул. Гагарина) движение этих четырех автобусов при движении в направлении ул. 1-й Посадской будет осуществляться через ул. Розы Люксембург. Автомобилям объезд также рекомендовано осуществлять по ул. Комсомольской, ул. Розы Люксембург, ул. Черкасской.
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