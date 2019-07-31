Новости версия для печати Победитель конкурса «Молодые кадры Орловщины» рассказал, как подать заявку на участие Срок подачи заявок для участия в региональном конкурсе «Молодые кадры Орловщины» продлен до 7 августа. Участники конкурса смогут не только погрузиться в проблематику региона, но и пройти групповое обучение в мини-командах, разработать и осуществить свои проекты, актуальные для Орловщины. В прошлом году участие в конкурсе принимало почти 800 человек. 78 отмечены как победители. В их числе и герой нашего материала Роман Богатырев.



В прошлом году аспирант Среднерусского института управления РАНХИГС Роман Богатырев уже принимал участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины». Выпускник института культуры представлял проект, по его мнению, невероятно значимый для молодых специалистов в этой области.



Роман Богатырев, участник конкурса «Молодые кадры Орловщины»: «Я хотел бы заниматься проектом, который будет направлен на образование в сфере культуры и на поиск для молодых специалистов сферы культуры и образования каких-то рабочих мест, может быть, изначально на добровольческой основе, где они смогут получить опыт, который в дальнейшем пригодится при их трудоустройстве».

В этот раз Роман решил попробовать свои силы снова. И идеи есть, и программа подготовки была насыщенной.



Роман Богатырев, участник конкурса «Молодые кадры Орловщины»: «Было интересно, были и внеконкурсные мероприятия для командообразования, например, Тропа героев, какие-то историко-культурные квесты, ну и помимо всего прочего профессиональный отбор».

Принять участие в конкурсе «Молодые кадры Орловщины» могут люди не старше 45 лет, с высшем образованием.



Чтобы подать заявку, нужно, во-первых, зайти на портал Орловской области, найти вкладку «Государственная служба», а там уже вы увидите вкладку «Молодые кадры Орловщины», где можно зарегистрироваться в Личном кабинете. После заполнения анкеты вам предложат пройти заочное тестирование. На заочное тестирование дается 40 минут. Чем больше баллов, тем выше шанс попасть в список участников. После тестирования нужно загрузить снятый вами ролик. Ролик должен быть не более двух минут, весом не больше 50 мегабайт. В этом ролике вы и расскажете, кто вы для Орловщины, то есть, рассказать о том, чего вы уже добились, и каким образом проект, который вы собираетесь реализовывать, поможет развитию Орловской области.



Далее по сумме баллов за тестирование и видео ролик определят претендентов на победу. Подать заявки и записать ролики нужно успеть до 8 августа. А а уже 1 августа в фундаментальной библиотеке, участники соберутся на встречу, с губернатором области Андреем Клычковым, куратором проекта Ларисой Катышевой, членами комиссии и победителями 2018 года. Так что если у вас есть яркие идеи и желание их воплотить в жизнь - спишите. Это не только возможность проверить свои силы, но реальный шанс сделать карьеру.



Яркий тому пример Александр Востриков. После победы в конкурсе он занял должность заместителя руководителя департамента социальной защиты населения Орловской области. Его проект просто необходим людям с ограниченными возможностями.



Александр Востриков заместитель руководителя департамента социальной опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Сейчас инвалидам получить реабилитацию негде. Да, есть областная больница, где у вас есть десять-пятнадцать дней на всю реабилитацию. А в реабилитации нуждаются люди, перенесшие инсульты, люди с ДЦП, то есть спектр очень большой».

Впрочем, по мнению многих участников конкурса, главное это не продвижение по карьерной лестнице, а реализация собственных идей и реальная польза для родного края.









Татьяна Тимохина

31 июля 2019 года







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