Аграрии региона намолотили первый миллион тонн зерна урожая 2019 года

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среда
31.07.2019
16:46:44
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Аграрии региона намолотили первый миллион тонн зерна урожая 2019 годаЭтот показатель достигнут со значительным опережением к соответствующей дате прошлого года, даже несмотря на то, что уборочная кампания началась в непростых погодных условиях.
И урожайность на полях области выше прошлогодней. Сегодня губернатор области Андрей Клычков поздравил хлеборобов с трудовой победой, важной для всей Орловщины. Глава региона также выразил уверенность, что «благодаря четкой, слаженной, профессиональной работе аграриев, при весомой государственной поддержке Орловщина и в этом году соберет достойный урожай зерновых и зернобобовых культур». Также Андрей Клычков пожелал аграриям здоровья и дальнейших успехов в работе.
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