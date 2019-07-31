Новости версия для печати Орловскую недвижимость пересчитали А точнее - определили новую кадастровую стоимость.



Межрегиональное бюро технической инвентаризации разместило промежуточные отчеты о кадастровой оценке на своем официальном сайте и в фонде данных государственной кадастровой оценки Росреестра.



Извещение о размещении промежуточных документов опубликовано на портале Орловской области в разделе «Органы исполнительной государственной власти специальной компетенции». Там же можно узнать и о порядке обжалования новой кадастровой стоимости.



Елена Калсынова, заместитель руководителя управления Росреестра по Орловской области: «Замечания к предварительным результатам кадастровой оценке можно будет подать в межрегиональное БТИ до 28 августа 2019 года по адресу ул. Ленина, 25. До 7 сентября 2019 года эти результаты будут рассмотрены и внесены изменения в кадастровую оценку».

Информация о результатах рассмотрения поступивших замечаний к промежуточным отчетным документам и обновленные промежуточные отчетные документы будут размещены на сайте бюро в разделе «Государственная кадастровая оценка».





Оксана Гранн

31 июля 2019 года







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