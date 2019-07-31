Новости версия для печати Орловские футболисты стали серебряными призерами финальной часть Первенства Черноземья Финал по футболу среди юношей 2002 года рождения, проходил в Тамбове. Наши спортсмены завоевали путевку на Первенство России среди спортивных школ. Оно пройдет в ноябре в Сочи.



Финал Первенства Черноземья по футболу среди юношей 2002 года рождения, который проходил в Тамбове, собрал 16 лучших команд Черноземья. Среди них были и орловские футболисты - они привезли домой кубок с серебряным отливом.



Юрий Самулистов, тренер ФК «Русичи»: «Мы играли сборной. У нас две очень хорошие школы - ДЮСШ № 3 и «Русичи». Мы объединились, команда стала сильной, и нас соперники боятся. Ребята поверили в свои силы, они верят, что мы можем выиграть. Они верят тренерам. Поэтому для нас задача - только победы».

Из семи игр - шесть побед. Тренеры игрой ребят довольны, поскольку с поставленной задачей спортсмены справились.



Валерий Шушляков, тренер ДЮСШ №3: «Этот год работы вселил и в них, и в нас такую уверенность, что мы будем уже не просто сопротивляться, но и бороться только за самые высокие места. И мы поверили в это, и ребят заставили поверить, и ребята доказали это. Это труд всего коллектива на протяжении целого года».

Серебряных призеров мы встретили в привычном для них месте - на футбольном поле. Ребята делятся: соперники были достойные, в финальной игре с хозяевами турнира - тамбовчанами - не хватило везения, которое в спорте зачастую помогает.



Данила Осипов, воспитанник ДЮСШ №3: «Было непросто стать серебряными призерами, это все проходит через тренировки - очень долгие, усердные. Но тренировки дают результат и результат получили».

Расслабляться ребятам времени нет. Планы на будущее - амбициозные, но выполнимые. В финале Первенства России среди спортивных школ, который пройдет в Сочи в ноябре, орловские спортсмены планируют взять реванш с тамбовскими футболистами и привезти домой уже золотой кубок.









Юлия Опанасюк

31 июля 2019 года







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