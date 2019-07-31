Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Миллион пройден! Орловские аграрии пополняют закрома области с опережением сроков.



- Экзамен для школ уже начался. Что проверяют?



- Что нужно, чтобы проект «выстрелил»? Об этом мы спросили победителей конкурса «Молодые кадры Орловщины» прошлого года.



- «Серебро» - в копилке, настрой - на «золото». Чего не хватило до победы? Первое интервью «Русичей» после Первенства России по футболу - в нашем эфире.



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Вести-Орёл

31 июля 2019 года







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