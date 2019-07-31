Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


среда
31.07.2019
19:51:15
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

Прокуратура Орловской области ведет мониторинг соблюдения законности в сфере долевого строительства жилья

Сегодня в области почти полсотни многоквартирных домов строятся с привлечением средств собственников. И иногда для них это строительство становится похоже на игру в рулетку. Фирмы банкротятся, недостроенные дома продают с торгов, их берут новые фирмы, и в лучшем случае, строительство затягивается, а в худшем - люди теряют деньги и вступают в череду судебных процессов. В Орле уже есть участники строительства, которые включены в реестр обманутых дольщиков.

Прокуратура региона постоянно мониторит соблюдение законности в сфере долевого строительства жилья. В такой рейд вместе с сотрудниками прокуратуры отправилась наш корреспондент Эва Стасюлевич.

Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «Цель такого выезда - убедиться в истинном положении дел и по итогам принять дополнительные меры прокурорского реагирования, направленные на то, чтобы дома были реально достроены, введены в эксплуатацию и права дольщиков в полном объеме восстановлены».

Первым в плане прокурорской проверки - дом № 46 на улице Бурова в Орле. На строительных воротах висит замок, не видно никого из рабочих, строительная техника простаивает. Зампрокурора Орловской области Валерий Сергиенко дал поручение районным прокурорам ежедневно контролировать строительство и в случае простоя немедленно уведомлять аппарат областной прокуратуры и Стройнадзор.

Многострадальный дом начали строить еще в 2015 году, 166 человек заключили договор долевого участия на сумму 177 миллионов рублей. Первая очередь была сдана, а вот со второй и случились проблемы. В отношении генерального директора фирмы «Промжилстрой» возбуждено уголовное дело за хищение денежных средств, а в прошлом году дом взялось достроить ООО «Титан», но в середине рабочей недели, в разгар рабочего дня, объект снова закрыт.

Похожая ситуация случилась в шестнадцатиэтажном доме по адресу Раздольная, 11. Здесь от недобросовестных застройщиков пострадали 55 граждан, которые вложили в стройку своих, кровных, 74 миллиона. Тут тоже все по схеме - ООО «Модульинвестстрой», который начинал стройку, теперь банкрот, и достраивает многоэтажку уже другая организация. Но пока осуществляются поиск нового застройщика, передача прав, торги - уходит время.

Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «В отношении предыдущего застройщика была введена процедура банкротства, в результате чего объект передан следующему застройщику. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которое в настоящее время находится в состоянии расследования».

Правда, на Раздольной, 11 строительство ведется - в доме работают около сорока строителей, заканчивают работу над кровлей и скоро перейдут к внутренней отделке. Прокурорской проверке дают подробный отчет.

Сергей Кузьмин, начальник участка строительства АС Групп: «Мы уже подвели и закапываем все инженерные сети. То есть, мы подвели ливневку, канализацию, водопровод, теплосеть - готовимся заключать договор с теплосетями, нам обещают провести все испытания».

В январе 2020 года дом планируется сдать в эксплуатацию. Строился он таким образом почти семь лет. Что пережили люди, которые вложили в него средства, можно только догадываться. В городе Орле включены в реестр пострадавших три таких многоэтажки, в Ливнах - одна. И еще по области сегодня восемь потенциально проблемных объектов. Вопросы законности в сфере долевого строительства областная прокуратура держит на постоянном контроле.




Эва Стасюлевич
31 июля 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта