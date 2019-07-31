Новости версия для печати Прокуратура Орловской области ведет мониторинг соблюдения законности в сфере долевого строительства жилья Сегодня в области почти полсотни многоквартирных домов строятся с привлечением средств собственников. И иногда для них это строительство становится похоже на игру в рулетку. Фирмы банкротятся, недостроенные дома продают с торгов, их берут новые фирмы, и в лучшем случае, строительство затягивается, а в худшем - люди теряют деньги и вступают в череду судебных процессов. В Орле уже есть участники строительства, которые включены в реестр обманутых дольщиков.



Прокуратура региона постоянно мониторит соблюдение законности в сфере долевого строительства жилья. В такой рейд вместе с сотрудниками прокуратуры отправилась наш корреспондент Эва Стасюлевич.



Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «Цель такого выезда - убедиться в истинном положении дел и по итогам принять дополнительные меры прокурорского реагирования, направленные на то, чтобы дома были реально достроены, введены в эксплуатацию и права дольщиков в полном объеме восстановлены».

Первым в плане прокурорской проверки - дом № 46 на улице Бурова в Орле. На строительных воротах висит замок, не видно никого из рабочих, строительная техника простаивает. Зампрокурора Орловской области Валерий Сергиенко дал поручение районным прокурорам ежедневно контролировать строительство и в случае простоя немедленно уведомлять аппарат областной прокуратуры и Стройнадзор.



Многострадальный дом начали строить еще в 2015 году, 166 человек заключили договор долевого участия на сумму 177 миллионов рублей. Первая очередь была сдана, а вот со второй и случились проблемы. В отношении генерального директора фирмы «Промжилстрой» возбуждено уголовное дело за хищение денежных средств, а в прошлом году дом взялось достроить ООО «Титан», но в середине рабочей недели, в разгар рабочего дня, объект снова закрыт.



Похожая ситуация случилась в шестнадцатиэтажном доме по адресу Раздольная, 11. Здесь от недобросовестных застройщиков пострадали 55 граждан, которые вложили в стройку своих, кровных, 74 миллиона. Тут тоже все по схеме - ООО «Модульинвестстрой», который начинал стройку, теперь банкрот, и достраивает многоэтажку уже другая организация. Но пока осуществляются поиск нового застройщика, передача прав, торги - уходит время.



Екатерина Давыдова, начальник управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Орловской области: «В отношении предыдущего застройщика была введена процедура банкротства, в результате чего объект передан следующему застройщику. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которое в настоящее время находится в состоянии расследования».

Правда, на Раздольной, 11 строительство ведется - в доме работают около сорока строителей, заканчивают работу над кровлей и скоро перейдут к внутренней отделке. Прокурорской проверке дают подробный отчет.



Сергей Кузьмин, начальник участка строительства АС Групп: «Мы уже подвели и закапываем все инженерные сети. То есть, мы подвели ливневку, канализацию, водопровод, теплосеть - готовимся заключать договор с теплосетями, нам обещают провести все испытания».

В январе 2020 года дом планируется сдать в эксплуатацию. Строился он таким образом почти семь лет. Что пережили люди, которые вложили в него средства, можно только догадываться. В городе Орле включены в реестр пострадавших три таких многоэтажки, в Ливнах - одна. И еще по области сегодня восемь потенциально проблемных объектов. Вопросы законности в сфере долевого строительства областная прокуратура держит на постоянном контроле.









Эва Стасюлевич

31 июля 2019 года







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