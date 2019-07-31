Новости версия для печати Орловский избирком утвердил список кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Выборы пройдут в единый день голосования – 8 сентября.



За место в высшем представительном и законодательном органе власти в России по одномандатному округу №145 будут бороться 8 кандидатов. Это Иван Дынкович, Михаил Орлов, Роман Неверов, Ольга Пилипенко, Валерий Чудо, Олег Тимохин, Сергей Кузнецов и Руслан Перелыгин. Все они зарегистрированы и получили удостоверения кандидата.



Кроме этого на заседании облизбиркома были подписаны соглашения о взаимодействии по вопросам правового просвещения с уполномоченным по правам человека в Орловской области Александром Лабейкиным и председателем регионального отделения «Ассоциации юристов России» Сергеем Мальфановым.





Надежда Невматулина

31 июля 2019 года







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