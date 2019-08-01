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четверг
1.08.2019
10:16:28
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Юных орловцев приглашают показать «Красоту Божьего мира»Региональный этап международного в Орловской епархии проводится с 1 сентября по 15 октября.
Конкурс проходит в два этапа. Первый этап проводится на региональном (епархиальном) уровне. Второй этап конкурса проходит в Москве. Работы победителей второго этапа, отобранные жюри, будут представлены на выставке в дни проведения Международных Рождественских образовательных чтений в январе 2020 года. Работы необходимо сдать в резиденцию Управляющего Орловской митрополией по адресу: Монастырская площадь, д. 1. Подробности оформления заявки можно узнать на официальном сайт Орловской митрополии.
Напомним, юные орловцы неоднократно становились призерами этого конкурса. Так, в 2018 году первое место в конкурсе «Красота Божьего мира» в номинации «Основная тематика» завоевала тринадцатилетняя амчанка Яна Колесникова. Награду она получила из рук Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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