Новости версия для печати Орловским охотникам раздали квоты Речь касается четырех видов животных.



Указом губернатора Орловской области Андрея Клычкова установлены квоты на охоту на лося (68 особей), благородного оленя (18 особей), европейской косули (667 особей) и барсука (45 особей).



Отмечено, что в связи с ростом всех видов животных с 2017 года выросли и квоты на добычу. Однако, по-прежнему, упор в охоте на лося и косулю разрешено делать на взрослых особей. С ореолом обитания перечисленных животных в нашем регионе можно ознакомиться на портале Орловской области в разделе «Законодательство».





Анастасия Дорохова

1 августа 2019 года







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