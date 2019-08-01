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В Орле день ВДВ отметят митингами и автопробегом

Праздничные мероприятия состоятся 2 августа.

Митинг начнется в 10:00 у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов на Наугорском шоссе. В мероприятии примут участие военнослужащие и ветераны войск, первые лица Орла и Орловской области, почетные граждане, молодежь, представители общественных и патриотических организаций, жители и гости областного центра. Собравшихся ожидают показательные выступления от городского центра «Десантник». Память погибших при исполнении гражданского долга почтят минутой молчания. 
 
По завершении мероприятия воспитанники центра «Десантник», военнослужащие и ветераны ВДВ устроят автопробег к следующей памятной точке — скверу Героев-десантников (ул. Машкарина, 1). Здесь, у часовни Александра Невского, в 12:00 также состоится митинг. Часовня была открыта в память о солдатах 201-й воздушно-десантной бригады, которые приняли неравный бой с наступавшими на Орел фашистскими захватчиками 3 октября 1941 года.
 
Далее колонна проследует к Ленинскому мосту, где участники автопробега торжественно промаршируют до площади Ленина. Здесь в 14:00 стартуют спортивные мероприятия, посвященные 89-й годовщине создания ВДВ.



Анастасия Дорохова
1 августа 2019 года

 


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