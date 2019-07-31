Новости версия для печати В Ливнах сотрудники полиции раскрыли кражу из дачных домов Подозреваются двое местных жителей.



Полицейские установили, что злоумышленники, взломав замки, проникли в два дачных дома и похитили бытовые приборы, металлоконструкции и электроинструмент. По словам потерпевших, сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей. В беседе с полицейскими подозреваемые признались в содеянном. В настоящее время проверяется причастность злоумышленников к аналогичным преступлениям на территории района. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.





Анастасия Дорохова

31 июля 2019 года







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