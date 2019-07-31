Новости версия для печати Полтора десятка метров страха - до цивилизации На свою непростую ситуацию просят обратить внимание жители деревни Тагино Глазуновского района. Населённый пункт пересекает Ока, переправа с годами приходит в негодность. А ведь это - единственная дорога в школу для местных ребятишек. Не сумев добиться действий от местных властей, люди обратились к активистам ОНФ.



Если из юго-восточной части деревни Тагино ехать до школы на машине, путь составит четыре километра. Пешком - это чуть больше чем, например, от железнодорожного вокзала в Орле до сквера Ермолова. Есть и альтернативный путь - так сказать, напрямки, тут всего 200 метров. Но загвоздка в том, что тогда пешеходу нужно пройти по мосту, который находится в аварийном состоянии. Ну, или очень близком к нему. Инна Семакова, жительница д. Тагино: «Он не закреплён, боковин нет, дети ходят тут зимой - тут всё обледенелое, всё болтается, все опоры тут сгнили». Анастасия Тюрина, ученица Тагинской СОШ: «Вообще страшно ходить, я уже чуть ли не падала с моста. Поскальзывалась. Это всё очень страшно. Мы не можем с братом пройти вдвоём - он узкий, мы боимся оступиться. А если брат упадёт, я его оттуда не вытащу». На стороне Тагино, которая находится за Окой, живут больше двух десятков семей. И каждый день по мосту им приходится добираться не только до школы и детского сада, но и до ФАПа, администрации сельского поселения, работы, даже элементарная автобусная остановка, с которой можно доехать до районной больницы, и та на другом берегу. Местные жители рассказали, что обращались с просьбой отремонтировать мост в администрацию сельского поселения, в администрацию района - там о проблеме знают. Но решить её не позволяют финансовые сложности. Активисты ОНФ планируют убедить местные власти в срочной необходимости приведения моста в нормативное состояние. Ирина Патронова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Орловской области: «Мы настроены на то, чтобы дети пошли в школу хотя бы по укреплённому мосту». Представители регионального отделения ОНФ пообещали поднять все ответы чиновников на обращения людей и обратиться по данному факту в прокуратуру.









Антон Киселёв

31 июля 2019 года







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