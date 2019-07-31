Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Что им стоит дом достроить? По забытым стройплощадкам проехали представители прокуратуры.

- Полтора десятка метров страха до цивилизации. Как наладить «мостик» в решении проблемы опасной переправы?



- Миллион - в закрома! Орловские аграрии перешагнули важный рубеж.

- Экзамен для педагогов. В регионе началась приемка школ и садов.

- Серебро - в копилке, настрой - на золото. Юные орловские футболисты завоевали путевку на Первенство России.

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Вести-Орёл

31 июля 2019 года







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