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В Орле покажут «Мгновения памяти»На выставке, которая организована в рамках проекта «Фотолетопись родного края», будут представлены работы Геннадия Богатова.
Официальное открытие состоится 2 августа в 16:00
в областном выставочном центре. В экспозиции будут представлены порядка 50 лучших работ Геннадия Богатова. Фотографии созданы в разные периоды времени, начиная с 70 годов, заканчивая 2000-ми. Фотоработы выполнены в разных направлениях и жанрах: портреты жителей, пейзажи, событийные, документальные и репортажные фотографии. Все представленные фотографии проявлены и напечатаны самим автором.
Геннадий Иванович Богатов (1949 – 2005 гг) – фотохудожник, работал в редакциях газет «Орловская правда», «Орловские вести», в областном комитете по телевидению и радиовещанию, в Орловском областном краеведческом музее. Член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России. Участник и лауреат многих отечественных и зарубежных фотовыставок. Дизайнер и технический редактор книг и изданий об истории Орловского края.