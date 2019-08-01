Новости версия для печати В Орле покажут «Мгновения памяти» На выставке, которая организована в рамках проекта «Фотолетопись родного края», будут представлены работы Геннадия Богатова.



Официальное открытие состоится 2 августа в 16:00 в областном выставочном центре. В экспозиции будут представлены порядка 50 лучших работ Геннадия Богатова. Фотографии созданы в разные периоды времени, начиная с 70 годов, заканчивая 2000-ми. Фотоработы выполнены в разных направлениях и жанрах: портреты жителей, пейзажи, событийные, документальные и репортажные фотографии. Все представленные фотографии проявлены и напечатаны самим автором. Официальное открытие состоитсяв областном выставочном центре. В экспозиции будут представлены порядка 50 лучших работ Геннадия Богатова. Фотографии созданы в разные периоды времени, начиная с 70 годов, заканчивая 2000-ми. Фотоработы выполнены в разных направлениях и жанрах: портреты жителей, пейзажи, событийные, документальные и репортажные фотографии. Все представленные фотографии проявлены и напечатаны самим автором. Геннадий Иванович Богатов (1949 – 2005 гг) – фотохудожник, работал в редакциях газет «Орловская правда», «Орловские вести», в областном комитете по телевидению и радиовещанию, в Орловском областном краеведческом музее. Член Союза журналистов России и Союза фотохудожников России. Участник и лауреат многих отечественных и зарубежных фотовыставок. Дизайнер и технический редактор книг и изданий об истории Орловского края.





Анастасия Дорохова

1 августа 2019 года







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