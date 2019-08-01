Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- 76 лет спустя... Минута молчания в память о погибших. Благодарность - в адрес живых. Ветеранов с днем освобождения Орла поздравила и наша съемочная группа.



- От берега до берега - с риском для жизни. От моста осталось только название: дождутся ли жители деревни Тагино надежной переправы?



- Деньги вложили, новоселья не дождались: прокуратура проверила, строятся ли дома с долевым участием.



- Они знают, что хотят изменить, и готовы действовать: сегодня участники конкурса «Молодые кадры Орловщины» поделятся идеями с губернатором.



- Зерно на экспорт: без одобрения Россельхознадзора вывозить нельзя.



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Вести-Орёл

1 августа 2019 года







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