Новости версия для печати Сегодня в Орле начались мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня освобождения города от фашистских захватчиков В городе пройдут митинги Памяти, встречи с ветеранами, библиотеки города подготовили выставки и краеведческие марафоны.



Буквально в эти минуты в сквере Гуртьева звучат слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.



Готовятся к памятным митингам и другие районы областного центра.



В Орле приводят в порядок памятники, посвященные подвигам советских солдат и офицеров. Все работы планируют завершить до 5 августа. Покрасят бордюры, обновят надписи на мемориальных плитах, почистят скульптуры и стелы - всего в списке 22 объекта. Не забудут и въездные знаки. Они создают первое впечатление о городе, а поздравить Орел с праздником приедут гости из разных регионов и республик. Ожидаются делегации Беларуси, Болгарии, Донецкой народной республики.





Орловское Информбюро

1 августа 2019 года







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