Сегодня в Орле начались мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня освобождения города от фашистских захватчиков

|
четверг
1.08.2019
15:05:32
|
|
Сегодня в Орле начались мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня освобождения города от фашистских захватчиковВ городе пройдут митинги Памяти, встречи с ветеранами, библиотеки города подготовили выставки и краеведческие марафоны.
Буквально в эти минуты в сквере Гуртьева звучат слова благодарности в адрес ветеранов Великой Отечественной войны.
Готовятся к памятным митингам и другие районы областного центра.
В Орле приводят в порядок памятники, посвященные подвигам советских солдат и офицеров. Все работы планируют завершить до 5 августа. Покрасят бордюры, обновят надписи на мемориальных плитах, почистят скульптуры и стелы - всего в списке 22 объекта. Не забудут и въездные знаки. Они создают первое впечатление о городе, а поздравить Орел с праздником приедут гости из разных регионов и республик. Ожидаются делегации Беларуси, Болгарии, Донецкой народной республики.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта