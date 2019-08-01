Новости версия для печати Орловское отделение общественной организации «Российский союз ветеранов» отметил юбилей 25 лет со дня образования.



По этому поводу в малом зале областной администрации провели конференцию, в ходе которой поздравили ее членов регионального отделения Российского союза ветеранов и подвели итоги работы.



К юбилею подготовили видеоролик о Союзе ветеранов и издали спецвыпуск журнала «Орловский военный вестник», где на 160 страницах рассказывается о деятельности этой организации от начала создания до сегодняшних дней. Орловский союз ветеранов насчитывает более 8 тысяч человек. Самых активных наградили благодарственными письмами от губернатора и облсовета, десяти ветеранам вручили ведомственные награды за заслуги.



Слова поздравления от главы региона зачитала руководитель департамента социальной защиты Ирина Гаврилина.



Российский Союз ветеранов и его региональные отделения оказывают комплекс услуг, направленных на социальную адаптацию военных пенсионеров, уволенных в запас, медико-социальную реабилитацию военных пенсионеров, подготовку и трудоустройство уволенных в запас, обеспечение жильём, ведет военно-патриотическую работу с молодёжью.





Татьяна Тимохина

1 августа 2019 года







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