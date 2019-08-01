В Орле задумались о реконструкции площади Жукова

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четверг
1.08.2019
15:05:20
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В Орле задумались о реконструкции площади ЖуковаИ о переносе цирка в парк Победы.
По информации пресс-службы городской администрации, реконструкция запланирована на 2020 год в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Благоустройство площади Маршала Жукова предполагает перенос стационарного цирка. Как сообщил Александр Муромский, контракт цирка с гастролирующей сейчас труппой заключен до 24 августа, далее будет рассматриваться вопрос демонтажа купола. В качестве альтернативных мест расположения цирка предлагаются три территории: у ТЦ на ул. Металлургов и на Московском шоссе, а также в парк Победы (на въезде с ул. Зои Космодемьянской). Имеется предварительная договоренность с руководством цирка о переезде в парк Победы.
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