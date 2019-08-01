Новости версия для печати В Орле задумались о реконструкции площади Жукова И о переносе цирка в парк Победы.



По информации пресс-службы городской администрации, реконструкция запланирована на 2020 год в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Благоустройство площади Маршала Жукова предполагает перенос стационарного цирка. Как сообщил Александр Муромский, контракт цирка с гастролирующей сейчас труппой заключен до 24 августа, далее будет рассматриваться вопрос демонтажа купола. В качестве альтернативных мест расположения цирка предлагаются три территории: у ТЦ на ул. Металлургов и на Московском шоссе, а также в парк Победы (на въезде с ул. Зои Космодемьянской). Имеется предварительная договоренность с руководством цирка о переезде в парк Победы.





Анастасия Дорохова

1 августа 2019 года







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