В Орле у памятника Гуртьеву прошел митинг Памяти

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четверг
1.08.2019
15:05:14
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В Орле у памятника Гуртьеву прошел митинг ПамятиВ областном центре начались памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.
Сегодня потомки победителей собрались у памятника генералу Гуртьеву, который за освобождение нашей земли заплатил своей жизнью. Он погиб под Орлом в кровавом 1943-м. Тот август забрал жизни 100 тысяч воинов Красной Армии. Тем, кто не вернулся с войны, сегодня поклонились жители и гости Орла.
Кузьма Солопов - участник самой страшной войны 20 века. Был призван на фронт семнадцатилетним мальчишкой. Пошел сразу не думая. Уж очень яркими были воспоминания о том, как немцы согнали всех жителей Новой Деревни, около семисот человек, в заминированную школу. Разом должны были погибнуть все.
На следующий день всех погнали в поле. Там Кузьма Солопов получил совет, который его спас.
Выжившие вернулись в деревню - оказалось, на пепелище. Немцы не оставили от нее и следа. Об этом и рассказал ветеран на митинге Памяти.
На митинге присутствовали представители городской администрации и Орловского горсовета.
В ходе мероприятия в торжественной обстановке пять юных орловцев получили свой главный в жизни документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Они вместе со всеми участниками митинга почтили минутой молчания память тех, кто подарил свободу.
А ветеран Великой Отечественной войны Кузьма Солопов дал завет нынешнему поколению: учиться, хорошо трудиться, чтить память старшего поколения.
Возложение цветов к подножью памятника генералу Гуртьеву стало стартом мероприятий, приуроченных ко Дню города.
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