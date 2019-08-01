Новости версия для печати В Орле у памятника Гуртьеву прошел митинг Памяти В областном центре начались памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.



Сегодня потомки победителей собрались у памятника генералу Гуртьеву, который за освобождение нашей земли заплатил своей жизнью. Он погиб под Орлом в кровавом 1943-м. Тот август забрал жизни 100 тысяч воинов Красной Армии. Тем, кто не вернулся с войны, сегодня поклонились жители и гости Орла.



Кузьма Солопов - участник самой страшной войны 20 века. Был призван на фронт семнадцатилетним мальчишкой. Пошел сразу не думая. Уж очень яркими были воспоминания о том, как немцы согнали всех жителей Новой Деревни, около семисот человек, в заминированную школу. Разом должны были погибнуть все.



Кузьма Солопов, ветеран Великой Отечественной войны: «Все в страхе ждали, когда произойдет взрыв. Женщины плакали, кричали - наверное, за километр было слышно. А среди ночи раскрылась дверь, и нас прикладами из школы выгнали».

На следующий день всех погнали в поле. Там Кузьма Солопов получил совет, который его спас.



Кузьма Солопов, ветеран Великой Отечественной войны: «Кто-то сказал: если начнут стрелять, падайте на землю, лежачих всех не убьют, а если побежите или будет стоять, то обязательно погибните».

Выжившие вернулись в деревню - оказалось, на пепелище. Немцы не оставили от нее и следа. Об этом и рассказал ветеран на митинге Памяти.



На митинге присутствовали представители городской администрации и Орловского горсовета.



Артем Левковский, начальник территориального управления по Советскому району: «Мой дедушка Иван Андреевич Долгий давал салют в честь освобождения города Орла в городе Москве в 43-м году. Когда я спрашивал, какие эмоции он испытывал по поводу этого события, он ответил, что именно в этот день, когда давали салют, он понял, что враг будет разбит».

Владимир Негин, зампред Орловского горсовета: «Мы искренне благодарны старшему поколению за то, что они из пепла возродили наш прекрасный город и дали нам возможность жить, растить детей. Я хочу сказать, что мы тоже в долгу не остаемся, и сквер Гуртьева, наконец-то, попал в программу развития общественных территорий, и в этом году он преобразится».

В ходе мероприятия в торжественной обстановке пять юных орловцев получили свой главный в жизни документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Они вместе со всеми участниками митинга почтили минутой молчания память тех, кто подарил свободу.



А ветеран Великой Отечественной войны Кузьма Солопов дал завет нынешнему поколению: учиться, хорошо трудиться, чтить память старшего поколения.



Возложение цветов к подножью памятника генералу Гуртьеву стало стартом мероприятий, приуроченных ко Дню города.









Анна Вайсергисер

1 августа 2019 года







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