Орловское информбюро
Для лиц старше 16 лет


четверг
1.08.2019
15:05:14
Новости
ВСЕ НОВОСТИ
ВИДЕО

Программа передач
Телеканал "РОССИЯ"
Телеканал "РОССИЯ24"
"Радио России. ОРЁЛ"

Наши передачи
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Следствием установлено
Аграрный вопрос
От первого лица
КОНТАКТ
Коммуналка on-line
Передачи "Радио России. Орёл"

Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
Всё в дом
Мобильный репортёр
Кавказский дневник
Провинциалы
Пьедестал
Из архива ГТРК "Орёл"
Нас водила молодость
Очерки и публицистика
Слово о вечном
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Летопись войны

О нас
ГТРК "Орёл" - 50 лет в эфире!
ГТРК "Орёл"
Контакты
Руководство
Телевидение
Радио России
Фотоархив

Орловщина
ВЫБОРЫ 2019
Природа
Летопись
Фотогалерея
Орловская область
450-летие города Орла
Орёл. Город на века
Тургенев. Live
Краеведение
География
Деловая жизнь
Прокуратура Орловской области комментирует
Новости версия для печати

В Орле у памятника Гуртьеву прошел митинг Памяти

В областном центре начались памятные мероприятия, посвященные 76-й годовщине освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Сегодня потомки победителей собрались у памятника генералу Гуртьеву, который за освобождение нашей земли заплатил своей жизнью. Он погиб под Орлом в кровавом 1943-м. Тот август забрал жизни 100 тысяч воинов Красной Армии. Тем, кто не вернулся с войны, сегодня поклонились жители и гости Орла.

Кузьма Солопов - участник самой страшной войны 20 века. Был призван на фронт семнадцатилетним мальчишкой. Пошел сразу не думая. Уж очень яркими были воспоминания о том, как немцы согнали всех жителей Новой Деревни, около семисот человек, в заминированную школу. Разом должны были погибнуть все.

Кузьма Солопов, ветеран Великой Отечественной войны: «Все в страхе ждали, когда произойдет взрыв. Женщины плакали, кричали - наверное, за километр было слышно. А среди ночи раскрылась дверь, и нас прикладами из школы выгнали».

На следующий день всех погнали в поле. Там Кузьма Солопов получил совет, который его спас.

Кузьма Солопов, ветеран Великой Отечественной войны: «Кто-то сказал: если начнут стрелять, падайте на землю, лежачих всех не убьют, а если побежите или будет стоять, то обязательно погибните».

Выжившие вернулись в деревню - оказалось, на пепелище. Немцы не оставили от нее и следа. Об этом и рассказал ветеран на митинге Памяти.

На митинге присутствовали представители городской администрации и Орловского горсовета.

Артем Левковский, начальник территориального управления по Советскому району: «Мой дедушка Иван Андреевич Долгий давал салют в честь освобождения города Орла в городе Москве в 43-м году. Когда я спрашивал, какие эмоции он испытывал по поводу этого события, он ответил, что именно в этот день, когда давали салют, он понял, что враг будет разбит».

Владимир Негин, зампред Орловского горсовета: «Мы искренне благодарны старшему поколению за то, что они из пепла возродили наш прекрасный город и дали нам возможность жить, растить детей. Я хочу сказать, что мы тоже в долгу не остаемся, и сквер Гуртьева, наконец-то, попал в программу развития общественных территорий, и в этом году он преобразится».

В ходе мероприятия в торжественной обстановке пять юных орловцев получили свой главный в жизни документ - паспорт гражданина Российской Федерации. Они вместе со всеми участниками митинга почтили минутой молчания память тех, кто подарил свободу.

А ветеран Великой Отечественной войны Кузьма Солопов дал завет нынешнему поколению: учиться, хорошо трудиться, чтить память старшего поколения.

Возложение цветов к подножью памятника генералу Гуртьеву стало стартом мероприятий, приуроченных ко Дню города.




Анна Вайсергисер
1 августа 2019 года

 


На главную страницу
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка. RSS-лента новостей  Поиск по сайту   Информация о сайте   Карта сайта