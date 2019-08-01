Новости версия для печати Мценский легкоатлет готовится к паралимпийским играм Спортсмен Андрей Будыкин отличился на легкоатлетическом Чемпионате России для слабовидящих людей, который прошел в Череповце. Несмотря на проблемы со зрением, Андрей продолжает тренироваться сам и тренировать ребят, которые занимаются метанием диска и молота. С сильным человеком, чемпионом во всех смыслах этого слова познакомилась наша съемочная группа.



В 1990 году Андрей Будыкин занял третье место на Чемпионате мира в Пловдиве, в 1991-м победил на Чемпионате дружбы народов. Его спортивная карьера метателя молота складывалась вполне удачно - до роковой автомобильной аварии, после которой он частично потерял зрение. Но не сдался, и через несколько лет спортивный характер победил отчаянье.



На Чемпионате в Череповце среди нескольких десятков других спортсменов Андрей стал лучшим - его диск улетел за тридцатиметровую отметку. Эта победа позволила спортсмену пройти первичный отбор на паралимпийские игры, которые состоятся в Токио в следующем году. Впереди, правда, еще несколько испытаний - зимний и летний Чемпионаты России, поэтому Андрей упорно продолжает тренироваться.



Сегодня Андрей Будыкин не только тренируется сам, но и работает тренером, занимаясь с ребятами в училище Олимпийского резерва в Орле, многие его ученики уже показывают достойные результаты.



Все, чего смог добиться спортсмен для организации тренировок, это небольшой участок стадиона, который больше похож на пустырь. Обидно, что приходится работать в таких условиях. Но и это никогда его не останавливало. Вместе с тренером, за свои средства, установили сектор для метания, и, как не удивительно, именно отсюда начинается путь к медалям.









Эва Стасюлевич

1 августа 2019 года







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